В Рузаевке в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Днем 20 сентября на улице Гая не смогли поделить дорогу два автомобиля. Удар был достаточно сильным, поэтому обе машины получили повреждения.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В данный момент точные сведения о том, какие именно травмы получил участник ДТП, отсутствуют.

В ликвидации последствий столкновения машин принимали участие сотрудники МЧС.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru