В Мордовии разыскивается гражданин Республики Кыргызстан, скрывшийся от органов следствия

В Мордовии полицейские разыскивают гражданина Республики Кыргызстан, который скрывается от органов следствия.

Гражданин Республики Кыргызстан Кыргызбаев Элмурат Кыргызбаевич 1993 года рождения подозревается в совершении преступления, связанного с нарушением правил дорожного движения. Во время расследования уголовного дела указанный молодой человек скрылся от органов следствия МВД.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(83458)2-15-02 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф