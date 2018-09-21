В Лямбирском районе в результате столкновения двух машин пострадал человек

В Лямбирском районе Мордовии произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Происшествие произошло поздним вечером 20 сентября на одном из участков трассы, которая пролегает между Саранском и Ульяновском. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения были получены одним человеком. В данный момент информация о том, в каком состоянии пребывает пострадавший, отсутствует.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.
Причина столкновения автомобилей в настоящее время устанавливается.
Источник: 13.mchs.gov.ru