В Лямбирском районе в результате столкновения двух машин пострадал человек

В Лямбирском районе Мордовии произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло поздним вечером 20 сентября на одном из участков трассы, которая пролегает между Саранском и Ульяновском. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения были получены одним человеком. В данный момент информация о том, в каком состоянии пребывает пострадавший, отсутствует.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

Причина столкновения автомобилей в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru