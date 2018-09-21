Полицейские разыскивают жителя Мордовии, утратившего связь с матерью

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который утратил связь со своей матерью.

Гудков Алексей Иванович 1962 года рождения, находясь в Москве, с 18 августа нынешнего года перестал выходить на связь со своей матерью, которая проживает в Саранске. Попытки связаться с мужчиной оказались безрезультатными.

Стоит отметить, что на правом боку разыскиваемого гражданина имеется шрам от аппендицита, размер которого составляет 15 сантиметров.

Все, кто что-либо знает о том, где в настоящее время находится мужчина, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 29-77-44 или 76-08-80.

Источник: 13.мвд.рф