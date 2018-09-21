В Саранске горел склад

В Саранске произошел пожар внутри складского помещения.

В ночь на 21 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Рабочей произошел пожар. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что огонь вспыхнул внутри складского помещения. Площадь распространения пламени составила 15 квадратных метров.

По предварительным данным, во время указанного пожара никто не пострадал.

Из-за чего произошло возгорание, в ближайшее время выяснят специалисты.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru