В Зубово-Полянском районе продавалась конская колбаса неизвестного происхождения

В Зубово-Полянском районе Мордовии был выявлен факт продажи конской колбасы неизвестного происхождения.

В ходе проведения рейдового мероприятия на рынке ООО «Татьяна», который расположен на территории поселка Явас Зубово-Полянского района, сотрудники Россельхознадзора выявили факт реализации колбасы из мяса конины без ветеринарных сопроводительных документов, которые подтверждали бы надлежащий уровень качества товара.

Продавец потенциально опасной для жизни и здоровья человека колбасы был привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

По информации пресс-службы регионального отдела Россельхознадзора.

Источник: 13.fsin.su