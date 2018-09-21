В Мордовии прошло показательное выступление кинологов с патрульно–розыскными собаками

В учебном центре УФСИН РФ по Республике Мордовия прошло показательное выступление специалистов-кинологов с патрульно-розыскными собаками.

Кинологи из девяти территориальных органов ФСИН РФ, среди которых Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Мордовия, а также Ульяновская, Кировская, Пензенская, Тамбовская и Нижегородская области, продемонстрировали навыки своих питомцев, которые прошли курс обучения, длившийся три месяца.

Служебные животные продемонстрировали навыки и умения в задержании нарушителя, и способность выбрать искомую вещь среди нескольких идентичных.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su