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В Мордовии прошло показательное выступление кинологов с патрульно–розыскными собаками

В Мордовии прошло показательное выступление кинологов с патрульно–розыскными собаками

В учебном центре УФСИН РФ по Республике Мордовия прошло показательное выступление специалистов-кинологов с патрульно-розыскными собаками.

Кинологи из девяти территориальных органов ФСИН РФ, среди которых Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Мордовия, а также Ульяновская, Кировская, Пензенская, Тамбовская и Нижегородская области, продемонстрировали навыки своих питомцев, которые прошли курс обучения, длившийся три месяца.

Служебные животные продемонстрировали навыки и умения в задержании нарушителя, и способность выбрать искомую вещь среди нескольких идентичных. 

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.


Источник: 13.fsin.su