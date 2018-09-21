В Мордовии обсудили восстановление работы Рузаевского стекольного завода

Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание, посвященное вопросам восстановления Рузаевского стекольного завода.

Владимир Волков в ходе указанного совещания отметил, что приостановка деятельности Рузаевского стекольного завода имеет объективный и ситуационный характер.

Также глава Мордовии заявил о том, что регион нуждается в работе указанного завода. Кроме того, Владимир Волков подчеркнул, что рассматриваемое предприятие обеспечивает жителей республики рабочими местами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru