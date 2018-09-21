В Саранске завершено расследование гибели трех человек из-за бракованного лестничного марша

В Мордовии было завершено расследование уголовного дела по факту гибели трех человек в результате обрушения лестничного марша в строящемся многоэтажном доме.

Трагедия произошла 13 ноября прошлого года. В строящемся многоэтажном доме, расположенном на пересечении улиц Гагарина и Фурманова, обрушился лестничный марш. В результате данного инцидента погибли двое мужчин и одна женщина. Кроме того, ещё один человек получил серьезные травмы.

В ходе следствия было установлено, что обрушившийся лестничный марш был изготовлен с нарушением проектных характеристик. Также выяснилось, что лестничная балка была смонтирована без защемления в кирпичной кладке и без проектного выполнения анкеровки плиты лестничной площадки.

По результатам расследования фигурантами уголовного дела стали 50-летняя начальница лаборатории и 37-летний мужчина, ранее занимавший должность начальника формовочного цеха АО «Железобетон». Дело будет передано на рассмотрение в суд.

Министру строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия было внесено представление о принятии мер по проверке объектов, на которые поставлялась продукция АО «Железобетон».

Источник: mordovia.sledcom.ru