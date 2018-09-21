Мордовские заключенные встретились с руководством

В одной из колоний Мордовии прошел День встречи руководства с осужденными.

Участниками указанной встречи стали представители руководства УФСИН РФ по Мордовии, члены ОНК Галина Шикина и Андрей Назаров, врио начальника МСЧ № 13 ФСИН России Оксана Лекова, а также начальники отделов и служб управления.

Участники встречи осмотрели штрафной изолятор, строгие условия содержания, столовую, промышленную зону и жилые помещения отрядов.

После обхода территории исправительного учреждения в клубе-столовой прошло общение руководства с осужденными. Заключенные интересовались вопросами, касающимися медицинского обслуживания, предоставления отпусков с правом выезда за пределы колонии, перевода для отбывания наказания по месту жительства, предоставления свиданий, время которых превышает установленную норму, а также оплаты труда и снятия с профилактического учета.

Источник: 13.fsin.su