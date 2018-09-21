В Рузаевском районе загорелась бесхозная постройка

В Рузаевском районе произошло возгорание бесхозной постройки.

Указанный инцидент произошел 20 сентября на территории деревни Озерки. На улице Кирпичева воспламенилась постройка, которая в настоящее время никем не эксплуатируется.

В кратчайшие сроки возгорание было ликвидировано.

По предварительным данным, в результате воспламенения бесхозного строения никто не пострадал.

В данный момент нет никаких сведений о том, из-за чего произошло возгорание неэксплуатируемой постройки.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru