В Саранске горела квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.
Утром 21 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в одной из квартир дома №45, который расположен по адресу – улица Попова, вспыхнул огонь. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 12 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания в настоящее время устанавливается.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасного обращения с огнем.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru