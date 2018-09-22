В Саранске горела квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.

Утром 21 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что в одной из квартир дома №45, который расположен по адресу – улица Попова, вспыхнул огонь. К моменту приезда пожарных пламя успело распространиться на площади 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила безопасного обращения с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru