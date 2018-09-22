В Рузаевке в результате ДТП пострадал человек

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого был травмирован человек.
Сообщение об указанном происшествии сотрудники МЧС получили утром 21 сентября. На улице Карла Маркса не смогли поделить дорогу два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В настоящее время какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине водитель автомобилей не смогли разъехаться.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru