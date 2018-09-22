В Саранске осудили мужчину, похитившего автомобиль

В Саранске суд вынес приговор в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в похищении легкового автомобиля.

В январе нынешнего года 32-летний гражданин заметил на одной из улиц Саранска неисправный легковой автомобиль марки ВАЗ-2110. Мужчина заказ эвакуатор и отвез транспортное средство в пункт приема металлолома. За чужую машину обвиняемый смог выручить 6 тыс. рублей.

В ходе судебного заседания преступник полностью признал свою вину.

Решением суда злоумышленник был приговорен к двум годам лишения свободы условно. Приговор суда пока что не вступил в законную силу.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф