В Рузаевском районе в ДТП пострадал человек

В Рузаевском районе Мордовии по причине наезда транспортного средства на препятствие был травмирован человек.

Происшествие произошло утром 21 сентября на одном из участков дороги, которая пролегает между населенными пунктами Рузаевка и Сузгарье. Водитель автомобиля не установленной марки в определенный момент движения внезапно потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на препятствие.

Вследствие данного ДТП был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, пока что не сообщается.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят, из-за чего автомобилист не сумел справиться с управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru