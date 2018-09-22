В Саранске работница мясной лавки обнаружила поддельную денежную купюру

В Саранске в очередной раз была обнаружена поддельная денежная купюра.

Недавно в полицию обратилась женщина, которая работает продавцом-кассиром в мясной лавке. Гражданка сообщила об обнаружении поддельной денежной купюры номиналом 5 тыс. рублей. По словам женщины, фальшивую банкноту предъявил один из покупателей.

В ходе осмотра поддельной банкноты были зафиксированы такие несоответствия, как имитация радужного свечения и имитация металлизированной нити.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту обнаружения поддельной денежной купюры.

Источник: 13.мвд.рф