В Атюрьевском районе в ДТП пострадал человек

В Атюрьевском районе произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Утром 21 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на одном из участков дороги, пролегающей между Саранском и Торбеево, произошло ДТП. Прибыв на место инцидента, спасатели обнаружили, что столкнулись два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в настоящее время ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине произошло столкновение транспортных средств.

Источник: 13.mchs.gov.ru