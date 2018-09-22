Житель Саранска подозревается в хранении синтетических наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли у местного жителя синтетические наркотики.

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка задержали жителя Саранска 1987 года рождения, который подозревается в хранении наркотиков. Во время досмотра указанного гражданина полицейские обнаружили и конфисковали 1,14 граммов синтетических наркотиков.

Подозреваемый сообщил, что приобрел наркотики в Интернете. Известно, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении горожанина.

Источник: 13.мвд.рф