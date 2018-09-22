В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал человек

В Дубенском районе в результате наезд транспортного средства на ограждение пострадал человек.

Указанное происшествие было зафиксировано утром 21 сентября в населенном пункте Поводимово. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, не смог справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство, изменив траекторию движения, совершило наезд на ограждение.

В результате данного ДТП был травмирован один человек. Информация о состоянии пострадавшего в настоящее время отсутствует.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист не смог удержать контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru