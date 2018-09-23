В Саранске в результате ДТП пострадали шесть человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого были травмированы шесть человек.

Указанный инцидент произошел днем 22 сентября на перекрестке п. Цыганский – п. Макаровка. По предварительной информации, гражданин управлявший автомобилем марки ВАЗ-2104, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Мицубиси», по причине чего транспортные средства столкнулись.

В результате столкновения автомобилей телесные повреждения различной степени тяжести получили шесть человек. Известно, что среди пострадавших есть дети.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

Источник: 13.mchs.gov.ru