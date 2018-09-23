Мордовские полицейские подвели итоги операции «Должник»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения операции «Должник».

Указанное оперативно-профилактическое мероприятие проводилось в период с 10 по 13 сентября. Операция была направлена на взыскание административных штрафов и привлечение к ответственности лиц, которые уклоняются от их уплаты.

В ходе проведения операция стражи порядка составили 74 протокола об административных правонарушениях. 51 гражданин был привлечен к административной ответственности. К четырем нарушителям был применен административный арест. Восьми должникам были назначены обязательные работы. На остальных нарушителей был наложен штраф, общая сумма которого составляет 41 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф