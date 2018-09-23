В Лямбирском районе по причине ДТП пострадал человек

В Лямбирском районе в результате съезда автомобиля в кювет пострадал человек.

Указанное происшествие произошло ранним утром 22 сентября на 17-м километре дороги, которая пролегает между Саранском и Краснослободском. Гражданин, находившийся за рулем автомобиль марки ВАЗ, в определенный момент движения не сумел должным образом справиться с управлением, что в итоге спровоцировало съезд транспортного средства с проезжей части в кювет.

В результате съезда автомобиля в кювет пострадал один человек.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист потерял контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru