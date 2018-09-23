Владимир Волков встретился с представителями китайской провинции Шаньдун

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с представителями китайской провинции Шаньдун.

Владимир Волков поблагодарил гостей из Китая за проявленный интерес к Мордовии и отметил, что у региона уже есть опыт работы с представителями указанной страны в рамках проекта «Волга-Янцзы». Также глава республики подчеркнул, что в данный момент уже подписано четыре соглашения о сотрудничестве с китайскими провинциями. Владимир Волков заявил, что Мордовия готова продолжать развивать взаимодействие в различных сферах с китайскими партнерами.

Генеральный директор компании «Лукан Фармасьютикалс» Пэнь Син заявил, что завод «Биохимик», который он посетил, представляет собой современное предприятие, выпускающее лекарственные препараты мирового уровня.

По итогам встречи глава Мордовии распорядился начать подготовку документов, которые необходимы для заключения соглашения о сотрудничестве.

Источник: e-mordovia.ru