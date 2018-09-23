В Саранске столкнулись два автомобиля

В Саранске произошло жесткое столкновение двух автомобилей.

Происшествие произошло в ночь на 23 сентября по адресу – улица Пролетарская. По имеющейся в настоящее время информации, водитель автомобиля марки «Фольксваген-Туарег», выезжая на главную дорогу, не предоставил право первоочередного проезда автомобилю марки «Фольксваген-Поло», вследствие чего машины столкнулись.

Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не получил каких-либо телесных повреждения.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo