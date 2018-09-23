Хоккейная команда «Мордовия-Юниор» одержала победу над ХК «Комета»

Хоккейная команда «Мордовия-Юниор» со счетом 5:4 одержала победу над ХК «Комета» из Самары.

Указанный матч прошел 22 сентября в Самаре. Игра выдалась достаточно напряженной. На протяжении всего матча возникали опасные моменты, которые приносили командам очки. В итоге с минимальным перевесом в одну шайбу мордовские спортсмены смогли одержать победу над самарскими соперниками. Матч завершился со счетом 5:4.

Шайбы в ворота самарской команды отправили Дмитрий Панюшкин, Антон Бегаев и Даниил Фокеев.

По информации, опубликованной пресс-службой правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru