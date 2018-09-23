В Рузаевке велосипедист попал под колеса автомобиля

В Рузаевке водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста.

ДТП произошло 22 сентября, около 11:40. Гражданин, управлявший автомобилем неустановленной марки, проезжая мимо дома №117, который расположен по адресу – улица Зеленая, совершил наезд на велосипедиста.

Пострадавший получил телесные повреждения. В настоящее время какая-либо информация о состоянии велосипедиста отсутствует.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобиль совершил наезд на велосипедиста.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru