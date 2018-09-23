В Ардатове в результате ДТП пострадали два человека

В Ардатове произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека.

Утром 22 сентября возле дома №77, который расположен по адресу – улица Рабочая, произошло столкновение двух автомобилей.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. В данный момент нет никакой информации о состоянии пострадавших.

Сотрудники Госавтоинспекции в ближайшее время установят, по какой причине произошло столкновение транспортных средств.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru