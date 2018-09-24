Портал закупок Прозорро

На данный момент интернет-ресурс, посвященный закупкам http://tender.uub.com.ua/ru/tender/yak-osvojty-ta-uspishno-vykorystovuvaty-portal-zakupivel-prozorro позволяет бесплатно бизнесменам или людям, имеющем хоть какое-то отношение к бизнесу, почти на треть сократить свои расходы, как материальные, так и трудовые, при работе с поиском различных аукционов и ознакомлении сведения об участии в них.



В связи с тем, что с 2016 года все тендеры государственного характера в нашей стране являются только электронными, то на этом портале каждая покупка отображается. Украина совершила абсолютный прорыв в вопросе доступности информации о государственных закупках в частном секторе экономики с помощью использования системы Прозорро. Как результат, сформировалась конкуренция между интернет-сайтами, а для бизнеса стал возможным выбор между ними для работы в автоматизированной программе, которая отвечает всем требованиям современного уровня развития технологического прогресса, чтобы закрыть вопросы об участии в тендере на всех стадиях процесса.



Например, на портале Украинской универсальной биржи участники, помимо того, что могут найти интересующий тендер на любом этапе закупки, могут оформить рассылку автоматических электронных писем о начале новых закупок в Украине, выбирая наиболее подходящий вид деятельности и регионы поставки. На подписку уйдет не более 5 минут, но после этого все участники получат уведомление на электронную почту о том, что был опубликован новый тендер. С помощью такого подхода можно сэкономить время и не пропустить наиболее интересные закупки.



Также необходимо обращать внимание на участников, которые по обновленным правилам объявляют не только большие закупки, которые еще называются «обязательные», или оптовые. Украина в системе Прозорро повела уже больше 1,4 миллиона закупок на большие суммы, которые варьируются в предела 5-200 тысяч гривен для товаров и услуг, и до полутора миллиона гривен для работ.



По этой причине каждому участнику, который хочет присоединиться к системе госзакупок Прозорро, специалисты советуют потратить несколько минут своего времени для того, чтобы оформить рассылку тендеров и вовремя получить на свою электронную почту свежие данные о новых объявленных государственных закупках, чтобы всегда быть в курсе событий, опережать своих конкурентов и принимать обдуманные решения для развития своего бизнеса.