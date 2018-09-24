В Рузаевке в результате ДТП пострадал человек

В Рузаевке произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Указанное происшествие было зафиксировано утром 23 сентября на одной из улиц Рузаевки. Не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В данный момент какая-либо информация о состоянии пострадавшего отсутствует.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени выяснят, по какой причине столкнулись автомобили.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru