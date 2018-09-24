Одна из организаций Саранска лишилась внедорожника из-за долгов

В Саранске судебные приставы арестовали дорогостоящий внедорожник, принадлежащий одной из местных коммерческих организаций.

Одна из коммерческих организаций Саранска на протяжении длительного периода времени не платила налоги. По указанной причине образовалась задолженность, размер которой составил более 8 млн рублей.

Судебные приставы приняли решение об аресте внедорожника марки Toyota Land Cruiser 200, который принадлежит указанной коммерческой организации.

Денежные средства, которые будут получены в результате продажи транспортного средства, будут перечислены в бюджетную систему.

Источник: r13.fssprus.ru