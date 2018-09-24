Жителя Ельниковского района, хранившего наркотики, приговорили к обязательным работам

В Ельниковском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, который обвиняется в незаконном хранении наркотиков.

В сентябре прошлого года осужденный на окраине одного из сел указанного района сорвал несколько растений конопли, которые затем были им высушены и оставлены для личного потребления.

11 мая текущего года гражданин был задержан сотрудникам правоохранительных органов. В ходе личного досмотра преступника стражи порядка обнаружили и конфисковали 10,94 грамма марихуаны.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде обязательных работ.

Источник: elnikovsky.mor.sudrf.ru