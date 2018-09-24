В Зубово-Полянском районе горел жилой дом

В Зубово-Полянском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 24 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в поселке Умёт произошел серьезный пожар. Загорелся жилой дом №11, который расположен по адресу – улица Колхозная.

В кратчайшие сроки пожарным удалось ликвидировать возгорания.

По предварительным данным, во время пожара никто из жильцов дома не пострадал.

В настоящее время какая-либо информация о вероятных причинах воспламенения жилого дома отсутствует.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru