Жители Саранска, до смерти избившие знакомого, не смогли обжаловать приговор суда

В Мордовии двое мужчин, которые были осуждены за убийство, не смогли обжаловать приговор суд.

21 января нынешнего года двое мужчин 42- и 46-летнего возраста, находясь в общежитии, расположенном по адресу – улица Гожувская, жестоко избили своего знакомого, с которым ранее у них уже возникали конфликты. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Решением Октябрьского районного суда города Саранска в отношении злоумышленников была избрана мера наказания в виде 8,5 лет лишения свободы каждому.

Сторона защиты пыталась обжаловать указанный приговор в Верховном суде Республики Мордовия, но судебная коллегия признала постановление районного суда законным и обоснованным.

Источник: prokrm.ru