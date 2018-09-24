В Ардатовском районе горело частное подворье

В Ардатовском районе произошел пожар на территории частного подворья.

Происшествие произошло в ночь на 24 сентября в населенном пункте Кичушево. На территории частного подворья, которое расположено по адресу – улица Комсомольская, воспламенилась баня, постепенно огонь охватил надворные постройки.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на расположенный поблизости жилой дом.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru