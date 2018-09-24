В Саранске в ДТП с участием двух автомобилей пострадал человек

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Поздним вечером 22 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что недалеко от дома №4, который расположен по адресу – Юго-Западное шоссе, произошло ДТП. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что столкнулись два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент нет никакой информации.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину ДТП.

Источник: 13.mchs.gov.ru