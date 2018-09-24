Саранские полицейские разыскали пропавших накануне воспитанниц детского дома

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскали двух пропавших воспитанниц детского дома.

Ранним утром 23 сентября в УМВД РФ по городу Саранску обратилась представительница одного из детских домов Пензенской области. Гражданка сообщила о том, что вечером 22 сентября две её воспитанницы 2002 и 2003 годов рождения, приехавшие в Саранск для участия в мероприятиях, ушли из своего гостиничного номера и не вернулись обратно.

Сотрудники полиции разыскали девочек в квартире их общего знакомого. Какие-либо противоправные действия в отношении воспитанниц детского дома не совершались.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф