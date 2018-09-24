В Торбеевском районе по причине ДТП пострадал человек

В Торбеевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.

Указанный инцидент произошел поздним вечером 22 сентября на 20-м километре трассы 1Р-180. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в настоящее время нет никакой информации.

В ликвидации последствий ДТП были задействованы сотрудники МЧС.

Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru