В Торбеевском районе по причине ДТП пострадал человек

В Торбеевском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал человек.
Указанный инцидент произошел поздним вечером 22 сентября на 20-м километре трассы 1Р-180. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в настоящее время нет никакой информации.
В ликвидации последствий ДТП были задействованы сотрудники МЧС.
Причина столкновения транспортных средств в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru