В Ардатовском районе попойка закончилась дракой

В Ардатовском районе попойка закончилась серьезным побоищем.

Инцидент произошел в деревне Жаренки. 34-летний местный житель, вернувшись домой после вахты, решил расслабиться, устроив шумную попойку. Началось застолье достаточно весело и мирно, но когда бутыли со спиртным были испиты практически до дна, в собутыльниках начали просыпаться так называемые пьяные демоны. 46-летнему участнику попойки показалась, что 34-летняя подруга по стакану ведет себя крайне непристойно. Желая отстоять высокие моральные принципы, мужчина набросился на бесстыжую гражданку и принялся её избивать.

Один из участников попойки стал защищать женщину, из-за чего в его спину другие собутыльники всадили нож. 34-летняя гражданка в результате избиения получила перелом челюсти.

По информации «Известий Мордовии».