В Ковылкино в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла пострадал человек

В Ковылкино произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал человек.
Происшествие произошло днем 22 сентября на одной из улиц указанного города. Водитель мотоцикла в определенный момент движения не сумел справиться с управлением, по причине чего транспортное средство столкнулось с автомобилем.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В данный момент нет никакой информации о состоянии пострадавшего.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине мотоциклист не смог удержать контроль над управлением.
Источник: 13.mchs.gov.ru