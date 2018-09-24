В Ковылкино в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла пострадал человек

В Ковылкино произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал человек.

Происшествие произошло днем 22 сентября на одной из улиц указанного города. Водитель мотоцикла в определенный момент движения не сумел справиться с управлением, по причине чего транспортное средство столкнулось с автомобилем.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. В данный момент нет никакой информации о состоянии пострадавшего.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине мотоциклист не смог удержать контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru