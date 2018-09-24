В Большеигнатовском районе оштрафовали безалаберную собственницу земельного участка

В Большеигнатовском районе была оштрафована собственница земельного участка, которая нарушила законодательство.

Сотрудниками Россельхознадзора было установлено, что по причине отсутствия надлежащего ухода и обработки земельный участок сельскохозяйственного назначения, площадь которого составляет более 170 тыс. квадратных метров, частично покрылся плотной травянистой растительностью с остатками травостоя прошлых лет.

В отношении собственницы указанного земельного участка была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 10 тыс. рублей.

Кроме того, указанной гражданке было выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

Источник: ursn-rm.ru