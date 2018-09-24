В Ичалковском районе в результате ДТП пострадал человек

В Ичалковском районе по причине съезда транспортного средства с проезжей части в кювет пострадал человек.

Поздним вечером 22 сентября на 40-м километре дороги, которая соединяет Саранск и Большое Игнатово, гражданин, управлявший автомобилем неустановленной марки, не смог удержать транспортное средство на проезжей части, вследствие чего машина вылетела в кювет.

В результате ДТП пострадал один человек. О состоянии пострадавшего в настоящее время нет никакой информации.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причину ДТП.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru