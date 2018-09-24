В Саранске мошенник арендовал квартиры и пересдавал их другим гражданам

В Саранске 31-летний мужчина оказался на скамье подсудимых из-за мошенничества.

В конце февраля нынешнего года 31-летний гражданин обнаружил на одном из сайтов объявление о сдаче в аренду квартиры. Мужчина связался с собственницей жилья и заявил, что хотел бы арендовать недвижимость на пару дней. После этого гражданин встретился с хозяйкой квартиры и передал ей в качестве оплаты аренды 1200 рублей. Затем мужчина разместил в Интернете объявление о сдаче в аренду указанной квартиры, выдавая себя за её владельца. В кратчайшие сроки так называемый фальшивый владелец недвижимости нашел клиента, желающего снять жилье на длительный срок, и получил от него 3000 рублей.

Затем, действуя по аналогичной схеме, мужчина обманул ещё двух человек, получив от них в общей сложности 13000 рублей.

Уголовное дело в отношении мошенника было прекращено по причине примирения сторон.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru