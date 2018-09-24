МЧС Мордовии напоминает о пожарной безопасности предприятий

Сотрудники МЧС напоминают жителям Мордовии о пожарной безопасности предприятий.

Во-первых, на каждом предприятии обязательно должным быть запасные выходы.

Во-вторых, каждый работник предприятия должен четко знать правила пожарной безопасности. Кроме того, допуск к работе должен предоставляться только после прохождения противопожарного инструктажа.

В-третьих, вся техника должна быть в исправном состоянии.

В-четвертых, на каждом предприятии должны быть огнетушители и прочий пожарный инвентарь, а также пожарная сигнализация.

Как сообщается на сайте Клуба пожарных и спасателей https://fireman.club/, проверка пожарной безопасности очень важна и проводится для того, чтобы избежать несчастных случаев и возможных жертв. Кем же проводятся эти проверки? В обязательном порядке они должны проводиться государственными инспекторами по пожарному надзору МЧС, прошедшими обязательную аттестацию.

Как же определить, что инспектор, который пришел на предприятие, обладает всеми полномочиями для осуществления указанной проверки. Необходимо обратить внимание на следующие детали:

Инспектор обязательно должен быть в форме сотрудника МЧС; В удостоверении должна быть указана его должность и ФИО; Инспектор должен вам предъявить распоряжение на проведение проверки, в которой должна быть печать, а также указаны ФИО сотрудника и его должность.

Несомненно, необходимо сверить ФИО проверяющего и его должность, которая указана в распоряжении и в удостоверении. В некоторых случаях в распоряжении может быть указано несколько инспекторов, назначенных для проверки. Может быть и так, что вместе с инспекторами приходят стажеры, которые на вполне законных основаниях к проверке на предприятии могут быть не допущены. Также могут быть не допущены к проверке лица, являющиеся сотрудниками соответствующих органов, но фамилии которых не указаны в распоряжении.

При прохождении проверки у представителей предприятия есть следующие обязательства:

- присутствовать при проверке или оставить свое доверенное лицо;

- предоставить возможность проверяющему лицу осуществить полную проверку зданий, территории, сооружений;

- предоставить полный перечень документов о состоянии пожарной безопасности по первому требованию.

Возможным вариантом будет использование услуг квалифицированного специалиста в этой сфере и являющегося уполномоченном лицом.

Источник: 13.mchs.gov.ru