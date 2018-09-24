Ковылкинская межрайонная прокуратура добивается признания информации запрещенной

Ковылкинская межрайонная прокуратура обнаружила сайты, на которых размещалась информация о предоставлении различных услуг противозаконным путем.

Сотрудниками прокуратуры указанного района были обнаружены несколько сайтов, на которых размещалась информация о приобретении водительского удостоверения, диплома об образовании, а также имелись сведения о способах получения фиктивной регистрации и обналичивания денежных средств.

Ковылкинский межрайонный прокурор направил в Ленинский районный суд города Саранска заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru