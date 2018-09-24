В Саранске продавались саженцы, завезенные из карантинной зоны

В Саранске был выявлен факт нарушения требований законодательства в области карантина растений.

В ходе проведения рейдового мероприятия сотрудниками регионального отдела Россельхознадзора был зафиксирован факт продажи саженцев плодово-ягодных культур, которые были завезены из карантинной фитосанитарной зоны Краснодарского края без предварительного извещения о доставке подкарантинной продукции.

Указанные действия являются нарушением закона о карантине растений.

Лицо, которое допустило упомянутое нарушение, было привлечено к административной ответственности.

Источник: ursn-rm.ru