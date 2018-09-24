В Саранске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков.

В Октябрьском районе стражи порядка задержали безработного жителя поселка Пушкино 1975 года рождения, в ходе личного досмотра которого было обнаружено и конфисковано 23,6 грамма маковой соломы.

В Ленинском районе, на улице Невского был задержан 21-летний житель Саранска, в кармане одежды которого был обнаружен пакетик с синтетическими наркотиками массой 1,37 грамма.

По указанным фактам были возбуждены уголовные дела.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф