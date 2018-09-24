Футбольная команда «Мордовия» одержала победу над ФК «Шинник»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 2:1 одержала победу над ФК «Шинник» из Ярославля.

Указанный матч прошел 23 сентября на стадионе «Шинник». На 17-й минуте, успешно реализовав пенальти, первый гол в ворота хозяев поля отправил Руслан Мухаметшин. На 75-й минуте счет сравнял игрок «Шинника» Сергей Самодин. На 84-й минуте второй гол в ворота ярославской команды отправил Владимир Обухов.

Стоит отметить, что мордовская команда завершала матч в меньшинстве. На 87-й минуте был удален игрок «Мордовии».

Матч посетили 1200 зрителей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой футбольной команды «Мордовия».

Источник: fc-mordovia.ru