Жительница Мордовии предстанет перед судом за интимную связь с несовершеннолетним парнем

В Темниковском районе суд вынесет приговор в отношении 18-летней девушки, обвиняемой в интимной связи с несовершеннолетним парнем.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в апреле нынешнего года 18-летняя обвиняемая несколько раз вступала в интимную связь со своим 15-летним знакомым, зная о том, что он является несовершеннолетним.

Мама подростка, узнав о том, что её сын вступал в интимную связь с 18-летней девушкой, обратилась в полицию.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемой находятся на рассмотрении суда.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru