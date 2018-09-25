В Ромодановском районе в результате ДТП пострадал человек

В Ромодановском районе в результате опрокидывания автомобиля в кювет пострадал человек.

Ранним утром 24 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на 22-м километре дороги, соединяющей Саранск и Большое Игнатово, произошло ДТП. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили опрокинувшийся в кювет автомобиль. Выяснилось, что опрокидывание транспортного средства произошло из-за того, что автомобилист не смог справиться с управлением.

В результате ДТП был травмирован один человек.

Точная причина происшествия в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru