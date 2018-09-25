В Рузаевке осудили местного жителя, до смерти избившего несовершеннолетнего парня

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 26-летнего местного жителя, который до смерти избил 17-летнего парня.

9 апреля нынешнего года 26-летний осужденный, находясь в селе Татарская Пишля, употреблял алкогольные напитки в компании своих знакомых. В ходе попойки между мужчиной и одним из участников застолья 17-летнего возраста вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений осужденный жестоко избил юношу.

В результате избиения пострадавший получил травму головы, которая впоследствии стала причиной его смерти.

Решением суда злоумышленник был приговорен к 10 годам тюремного заключения.

Источник: 13.мвд.рф